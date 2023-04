Ceny ropy zrýchlili rast, cena Brentu prekročila 85 USD za barel

Houston 18. apríla (TASR) - Ceny ropy zrýchlili počas dňa tempo rastu a cena Brentu prekročila 85 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch zlepšili najmä údaje z Číny, druhého najväčšieho spotrebiteľa ropy na svete. Z druhej strany však na ceny pôsobia obavy, že prípadné ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb v USA povedie k útlmu ekonomického rastu v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 18.50 h SELČ 85,25 USD (77,70 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 49 centov (0,58 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 81,32 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast rovnako o 49 centov (0,61 %).



Ceny ropy podporili najmä najnovšie údaje z Číny, ktoré poukázali na výraznejší rast čínskej ekonomiky za 1. štvrťrok. Hrubý domáci produkt (HDP) Číny vzrástol v 1. kvartáli medziročne o 4,5 %. Analytici pritom počítali s rastom iba o 4 %. Navyše produkcia čínskych rafinérií vzrástla v marci na rekordné úrovne.



Rozsah rastu však tlmia obavy trhov z ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v USA. Analytici očakávajú, že Federálny rezervný systém (Fed) zvýši úrokové sadzby na nasledujúcom zasadnutí začiatkom mája o 25 bázických bodov.