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Ceny ropy zvýšili polročné tržby koncernu CNOOC na nové maximum
Od januára do konca júna dosiahol čistý zisk CNOOC 85,82 miliardy jüanov (10,95 miliardy eur).
Autor TASR
Peking 26. augusta (TASR) - Čínsky ropný koncern CNOOC zaznamenal v 1. polroku tohto roka rast tržieb aj čistého zisku približne o pätinu, pričom v obidvoch prípadoch zaznamenala spoločnosť najlepšie výsledky vo svojej histórii. Prispel k tomu rast produkcie, ako aj cien ropy a plynu v dôsledku už takmer šesť mesiacov trvajúcej vojny na Blízkom východe. Informovali o tom agentúra Bloomberg a portály RTTNews a Il Sole 24 Ore.
Od januára do konca júna dosiahol čistý zisk CNOOC 85,82 miliardy jüanov (10,95 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 23,4 %. Podporil ho rast tržieb o 17 % na 242,67 miliardy jüanov. Ako v prípade zisku, tak v prípade tržieb sú to najlepšie výsledky v histórii spoločnosti za šesťmesačné obdobie.
Tržby a zisk CNOOC ovplyvnila kombinácia vyššej produkcie a cien ropy a plynu. Tie výrazne zvýšil útok USA a Izraela na Irán koncom februára.
Produkcia vzrástla za 1. polrok medziročne o 3,7 % na rekordných 398,7 milióna barelov ropného ekvivalentu. Cena ropy Brent zasa dosiahla za 1. polrok v priemere 87 USD (74,60 eura) za barel (159 litrov), zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka predstavovala 71 USD/barel. Svoje tohtoročné maximum zaznamenala koncom apríla, keď vykázala viac než 126 USD za barel, najvyššiu úroveň za štyri roky.
(1 EUR = 7,8366 CNY, 1 EUR = 1,1662 USD)
Od januára do konca júna dosiahol čistý zisk CNOOC 85,82 miliardy jüanov (10,95 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 23,4 %. Podporil ho rast tržieb o 17 % na 242,67 miliardy jüanov. Ako v prípade zisku, tak v prípade tržieb sú to najlepšie výsledky v histórii spoločnosti za šesťmesačné obdobie.
Tržby a zisk CNOOC ovplyvnila kombinácia vyššej produkcie a cien ropy a plynu. Tie výrazne zvýšil útok USA a Izraela na Irán koncom februára.
Produkcia vzrástla za 1. polrok medziročne o 3,7 % na rekordných 398,7 milióna barelov ropného ekvivalentu. Cena ropy Brent zasa dosiahla za 1. polrok v priemere 87 USD (74,60 eura) za barel (159 litrov), zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka predstavovala 71 USD/barel. Svoje tohtoročné maximum zaznamenala koncom apríla, keď vykázala viac než 126 USD za barel, najvyššiu úroveň za štyri roky.
(1 EUR = 7,8366 CNY, 1 EUR = 1,1662 USD)