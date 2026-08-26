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Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
< sekcia Ekonomika

Ceny ropy zvýšili polročné tržby koncernu CNOOC na nové maximum

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Od januára do konca júna dosiahol čistý zisk CNOOC 85,82 miliardy jüanov (10,95 miliardy eur).

Autor TASR
Peking 26. augusta (TASR) - Čínsky ropný koncern CNOOC zaznamenal v 1. polroku tohto roka rast tržieb aj čistého zisku približne o pätinu, pričom v obidvoch prípadoch zaznamenala spoločnosť najlepšie výsledky vo svojej histórii. Prispel k tomu rast produkcie, ako aj cien ropy a plynu v dôsledku už takmer šesť mesiacov trvajúcej vojny na Blízkom východe. Informovali o tom agentúra Bloomberg a portály RTTNews a Il Sole 24 Ore.

Od januára do konca júna dosiahol čistý zisk CNOOC 85,82 miliardy jüanov (10,95 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 23,4 %. Podporil ho rast tržieb o 17 % na 242,67 miliardy jüanov. Ako v prípade zisku, tak v prípade tržieb sú to najlepšie výsledky v histórii spoločnosti za šesťmesačné obdobie.

Tržby a zisk CNOOC ovplyvnila kombinácia vyššej produkcie a cien ropy a plynu. Tie výrazne zvýšil útok USA a Izraela na Irán koncom februára.

Produkcia vzrástla za 1. polrok medziročne o 3,7 % na rekordných 398,7 milióna barelov ropného ekvivalentu. Cena ropy Brent zasa dosiahla za 1. polrok v priemere 87 USD (74,60 eura) za barel (159 litrov), zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka predstavovala 71 USD/barel. Svoje tohtoročné maximum zaznamenala koncom apríla, keď vykázala viac než 126 USD za barel, najvyššiu úroveň za štyri roky.

(1 EUR = 7,8366 CNY, 1 EUR = 1,1662 USD)
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