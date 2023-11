Ceny ruskej ropy Ural klesajú späť k cenovému stropu G7

Moskva 11. novembra (TASR) - Ceny ropy Ural v ruských prístavoch klesli späť k cenovému stropu, ktorý zaviedli krajiny skupiny G7 (sedem najvyspelejších ekonomík sveta) pod vplyvom rastúcich sadzieb za prepravu a nižších cien severomorskej ropy Brent. Uviedli to obchodníci. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Západ zaviedol cenový strop, aby obmedzil príjmy Ruska z ropy na financovanie vojny na Ukrajine a zároveň zachoval toky ruskej ropy na svetové trhy. V rámci cenového stropu môžu lodné spoločnosti prepravovať ruskú ropu iba vtedy, ak je jej cena nižšia než 60 USD (56,16 eura) za barel (159 litrov), inak stratia prístup ku kľúčovým službám, ako je poistenie.



Ruská uralská ropa sa však od polovice júla obchoduje nad cenovým stropom v dôsledku zníženia ťažby aliancie OPEC+, ktorú tvoria Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom.



Nižšie ceny Brentu a nedávny skok sadzieb za prevoz ruskej ropy však viedli k výraznému poklesu aj cien uralskej ropy. To znamená nižšie zisky pre ruské ropné spoločnosti a straty pre štátny rozpočet.



Podľa údajov obchodníkov a výpočtov agentúry Reuters ceny ruskej ropy boli v piatok (10.11.) na úrovni 63 až 64 USD za barel. To je výrazne pod októbrovým priemerom 81,52 USD/barel a 83,30 USD/barel v septembri.



Náklady na prepravu ruskej ropy minulý mesiac vyskočili po tom, čo USA uvalili sankcie na dva tankery, ktoré prepravovali ruskú ropu za cenu vyššiu, ako je strop.



Dvaja obchodníci uviedli, že odchod niekoľkých majiteľov lodí z ruského ropného trhu po varovaní USA a zlé počasie sú hlavnými dôvodmi rastúcich sadzieb za nákladnú dopravu.



Indické rafinérie nakupujú ruskú ropu na základe podmienok dodávky, pričom dodávateľ znáša všetky náklady na dopravu a poistenie.



(1 EUR = 1,0683 USD)