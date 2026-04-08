Ceny sa ropy sa znížili pod sto dolárov za barel
Autor TASR
Singapur 8. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli pod 100 USD (86,53 eura) za barel (159 litrov) po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že súhlasí s dvojtýždňovým prímerím s Iránom, ktoré je podmienené okamžitým a bezpečným znovuotvorením Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.03 h SEČ 94,94 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 14,33 USD (13,11 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 96,54 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 16,41 USD (14,53 %).
Trumpov obrat prišiel krátko pred uplynutím termínu, ktorý Iránu stanovil na otvorenie Hormuzského prielivu. V prípade nedodržania termínu Trump hrozil rozsiahlym útokom na iránsku civilnú infraštruktúru. „Toto bude obojstranné prímerie!“ napísal na sociálnych sieťach po tom, ako v utorok (7. 4.) zverejnil príspevok, v ktorom vyhlásil, že „dnes v noci zomrie celá civilizácia“, ak nebudú splnené jeho požiadavky.
„Aj s mierovou dohodou by Irán mohol byť povzbudený k tomu, aby v budúcnosti častejšie ohrozoval Hormuzský prieliv a trh bude v budúcnosti zohľadňovať zvýšené riziko,“ povedal analytik spoločnosti MST Marquee Saul Kavonic. „Stále existuje priestor pre udržanie sa významnej geopolitickej prirážky v dohľadnej budúcnosti,“ uviedol v súvislosti s očakávaným vývojom cien ropy analytik banky Commonwealth Bank Vivek Dhar.
Trump uviedol, že USA dostali od Iránu desaťbodový návrh, ktorý označil za funkčný základ pre rokovania, ale dodal, že strany sú veľmi ďaleko k dosiahnutiu definitívnej dohody o dlhodobom mieri. „Je to dobrý začiatok a mohol by vydláždiť cestu k trvalejšiemu znovuotvoreniu (Hormuzského prielivu), ale stále je potrebné vyriešiť veľa otázok,“ poznamenal analytik spoločnosti IG Tony Sycamore.
(1 EUR = 1,1557 USD)
