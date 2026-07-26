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Ceny služieb na dovolenke v Taliansku vzrástli viac ako inflácia
Pizza s nápojom vyjde približne na 15 až 20 eur, medziročne viac o 4 %.
Autor TASR
Bratislava 26. júla (TASR) - Taliansko patrí aj tento rok medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov. Hoci celková inflácia v krajine medziročne dosiahla 3 %, služby spojené s cestovaním zdraželi o čosi viac. Podľa spoločnosti Finax ceny v reštauráciách a hoteloch sa zvýšili o 3,4 %, prenájom plážového vybavenia v priemere o 6 % viac ako vlani.
„Zdražovanie v Taliansku kopíruje celoeurópsky trend, no najväčší vplyv na dovolenkový rozpočet už nemajú letenky. Najviac si turisti priplatia za služby priamo v destinácii, predovšetkým za pláže, ubytovanie a stravovanie. Práve preto sa oplatí poznať miestne ceny aj zvyklosti ešte pred odchodom,“ uviedol analytik Finaxu Timur Blentič.
Spiatočné letenky do Ríma, Neapola, na Sardíniu, Sicíliu či do Apúlie možno pri skoršej rezervácii kúpiť od 30 do 120 eur. Ceny letov sú počas víkendov drahšie než v pracovných dňoch.
Pri mori treba počítať s tým, že väčšina talianskych pláží je súkromná a za miesto so slnečníkom a s ležadlami sa platí. Každé letovisko zároveň ponúka aj bezplatnú časť pláže označenú „spiaggia libera“, kde si možno bez poplatku rozložiť vlastný uterák. Najmä pri viacdňových pobytoch môže ísť o výraznú úsporu.
Prenájom slnečníka s dvoma ležadlami na týždeň stojí v priemere 225 eur, čo je medziročne viac o 6 %. Najdrahšie sú pláže na Sicílii, kde ceny vzrástli o 16 % a týždenné miesto stojí približne 237 eur. Medzi najvýhodnejšie patria Rimini a Lignano, kde týždenný prenájom plážového miesta stojí menej ako 160 eur.
Aj za jedlo sa platí viac. Pizza s nápojom vyjde približne na 15 až 20 eur, medziročne viac o 4 %. Samotná pizza Margherita stojí podľa celoštátneho priemeru sedem eur, večera v reštaurácii vyjde osobu na 22 až 40 eur v závislosti od lokality a typu podniku.
Talianska káva patrí medzi cenovo najdostupnejšie v Európe. Espresso objednané pri bare v stoji vyjde na 1 až 1,50 eura, cappuccino 1,20 až 2,50 eura. Výrazne viac zaplatia turisti na terase a najznámejších turistických miestach. Napríklad na benátskom námestí Piazza San Marco môže šálka kávy stáť 7 až 9 eur. Pivo v Taliansku stojí 4 až 7 eur.
„Základom dobrej dovolenky je plánovanie. Často rozhodujú detaily, ktoré na prvý pohľad nevidno. Napríklad, či si sadneme na kávu na terasu alebo ju vypijeme pri bare, či využijeme platenú alebo voľnú pláž. Práve takéto rozhodnutia môžu počas týždňovej dovolenky znamenať úsporu, za ktorú si rodina môže dopriať ďalší výlet alebo večeru,“ priblížila vedúca PR vo Finaxe Linda Gáliková.
Znalosť talianskych zvyklostí môže výrazne ovplyvniť konečnú cenu. Označenie bar v Taliansku neznamená podnik na alkohol, ale klasickú kaviareň. Na účte sa často objaví položka coperto, poplatok za prestretie stola, pečivo a základný servis za približne 1,50 až 3 eurá na osobu. V mnohých podnikoch účtujú aj servizio, teda povinný servisný poplatok za obsluhu.
Turistov môže prekvapiť aj tradičný denný režim. Medzi 15.00 a 18.00 h, počas popoludňajšieho útlmu, bývajú kuchyne v mnohých reštauráciách zatvorené. Špecifikom talianskej gastronómie je aj to, že mliečne kávové nápoje, ako cappuccino, latte či macchiato, sa považujú za raňajkový nápoj.
„Dovolenkári by mali byť opatrní, pretože v turistických oblastiach sa občas objavujú podvodníci vydávajúci sa za policajtov alebo iných úradníkov, ktorí od návštevníkov požadujú zaplatenie údajných pokút, napríklad za fotografovanie,“ dodala Gáliková. Pozornosť sa podľa nej oplatí venovať aj miestnym pravidlám obliekania. V mnohých prímorských mestách je zakázané pohybovať sa po uliciach alebo vstupovať do obchodov iba v plavkách, pričom za porušenie nariadenia môžu miestne samosprávy uložiť pokutu.
„Zdražovanie v Taliansku kopíruje celoeurópsky trend, no najväčší vplyv na dovolenkový rozpočet už nemajú letenky. Najviac si turisti priplatia za služby priamo v destinácii, predovšetkým za pláže, ubytovanie a stravovanie. Práve preto sa oplatí poznať miestne ceny aj zvyklosti ešte pred odchodom,“ uviedol analytik Finaxu Timur Blentič.
Spiatočné letenky do Ríma, Neapola, na Sardíniu, Sicíliu či do Apúlie možno pri skoršej rezervácii kúpiť od 30 do 120 eur. Ceny letov sú počas víkendov drahšie než v pracovných dňoch.
Pri mori treba počítať s tým, že väčšina talianskych pláží je súkromná a za miesto so slnečníkom a s ležadlami sa platí. Každé letovisko zároveň ponúka aj bezplatnú časť pláže označenú „spiaggia libera“, kde si možno bez poplatku rozložiť vlastný uterák. Najmä pri viacdňových pobytoch môže ísť o výraznú úsporu.
Prenájom slnečníka s dvoma ležadlami na týždeň stojí v priemere 225 eur, čo je medziročne viac o 6 %. Najdrahšie sú pláže na Sicílii, kde ceny vzrástli o 16 % a týždenné miesto stojí približne 237 eur. Medzi najvýhodnejšie patria Rimini a Lignano, kde týždenný prenájom plážového miesta stojí menej ako 160 eur.
Aj za jedlo sa platí viac. Pizza s nápojom vyjde približne na 15 až 20 eur, medziročne viac o 4 %. Samotná pizza Margherita stojí podľa celoštátneho priemeru sedem eur, večera v reštaurácii vyjde osobu na 22 až 40 eur v závislosti od lokality a typu podniku.
Talianska káva patrí medzi cenovo najdostupnejšie v Európe. Espresso objednané pri bare v stoji vyjde na 1 až 1,50 eura, cappuccino 1,20 až 2,50 eura. Výrazne viac zaplatia turisti na terase a najznámejších turistických miestach. Napríklad na benátskom námestí Piazza San Marco môže šálka kávy stáť 7 až 9 eur. Pivo v Taliansku stojí 4 až 7 eur.
„Základom dobrej dovolenky je plánovanie. Často rozhodujú detaily, ktoré na prvý pohľad nevidno. Napríklad, či si sadneme na kávu na terasu alebo ju vypijeme pri bare, či využijeme platenú alebo voľnú pláž. Práve takéto rozhodnutia môžu počas týždňovej dovolenky znamenať úsporu, za ktorú si rodina môže dopriať ďalší výlet alebo večeru,“ priblížila vedúca PR vo Finaxe Linda Gáliková.
Znalosť talianskych zvyklostí môže výrazne ovplyvniť konečnú cenu. Označenie bar v Taliansku neznamená podnik na alkohol, ale klasickú kaviareň. Na účte sa často objaví položka coperto, poplatok za prestretie stola, pečivo a základný servis za približne 1,50 až 3 eurá na osobu. V mnohých podnikoch účtujú aj servizio, teda povinný servisný poplatok za obsluhu.
Turistov môže prekvapiť aj tradičný denný režim. Medzi 15.00 a 18.00 h, počas popoludňajšieho útlmu, bývajú kuchyne v mnohých reštauráciách zatvorené. Špecifikom talianskej gastronómie je aj to, že mliečne kávové nápoje, ako cappuccino, latte či macchiato, sa považujú za raňajkový nápoj.
„Dovolenkári by mali byť opatrní, pretože v turistických oblastiach sa občas objavujú podvodníci vydávajúci sa za policajtov alebo iných úradníkov, ktorí od návštevníkov požadujú zaplatenie údajných pokút, napríklad za fotografovanie,“ dodala Gáliková. Pozornosť sa podľa nej oplatí venovať aj miestnym pravidlám obliekania. V mnohých prímorských mestách je zakázané pohybovať sa po uliciach alebo vstupovať do obchodov iba v plavkách, pričom za porušenie nariadenia môžu miestne samosprávy uložiť pokutu.