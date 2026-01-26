< sekcia Ekonomika
Ceny španielskych priemyselných výrobcov klesli
Tempo poklesu sa zrýchlilo na najvyššiu úroveň za viac než rok.
Autor TASR
Madrid 26. januára (TASR) - Ceny španielskych priemyselných výrobcov klesli aj v poslednom mesiaci minulého roka, druhý mesiac v rade, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo na najvyššiu úroveň za viac než rok. Najvýraznejšie sa pod to podpísali ceny energií, ktoré klesli o viac než desatinu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili nové údaje španielskeho štatistického úradu INE.
Ceny španielskych producentov klesli v decembri medziročne o 3 % po 2,5-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Decembrové tempo poklesu je zároveň najvýraznejšie od októbra 2024.
Vývoj cien výrobcov v najväčšej miere ovplyvnili ceny energií, ktoré v decembri klesli medziročne o 10,8 %. Bez ich započítania sa ceny španielskych priemyselných výrobcov zvýšili, a to o 0,8 %. V decembri za týchto okolností vzrástli o 0,5 %.
V medzimesačnom porovnaní sa ceny španielskych producentov zvýšili v decembri o 0,4 % oproti predchádzajúcemu poklesu o 0,5 %. Dôvodom sú opäť ceny energií, ktoré sa v decembri oproti novembru zvýšili o 7,6 %.
