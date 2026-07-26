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Ceny španielskych priemyselných výrobcov zmiernili v júni tempo rastu
Na medzimesačnej báze ceny producentov minulý mesiac stagnovali. V máji vykázali rast o 1 %.
Autor TASR
Madrid 26. júla (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v Španielsku pokračovali v júni v raste, štvrtý mesiac po sebe, tempo rastu sa však výrazne zmiernilo. Prispelo k tomu najmä prudké spomalenie rastu cien energií. Údaje španielskeho štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Ceny španielskych producentov vzrástli minulý mesiac medziročne o 7 %. V júni rast dosiahol 10,5 %, čo predstavovalo najvýraznejšie zvýšenie cien výrobcov od decembra 2022.
Júnové tempo rastu cien výrobcov najviac ovplyvnili ceny energií, ktoré zmiernili medziročný rast z 28,5 % v máji na 14,3 %. Miernejší rast vykázali aj ceny spotrebných tovarov. Tie sa po 1,3-percentnom májovom raste zvýšili v júni o 1 %.
Bez započítania energií zaznamenali ceny španielskych výrobcov zrýchlenie tempa rastu. Vzrástli o 3,6 %, zatiaľ čo v máji sa zvýšili o 3,4 %.
Na medzimesačnej báze ceny producentov minulý mesiac stagnovali. V máji vykázali rast o 1 %.
Ceny španielskych producentov vzrástli minulý mesiac medziročne o 7 %. V júni rast dosiahol 10,5 %, čo predstavovalo najvýraznejšie zvýšenie cien výrobcov od decembra 2022.
Júnové tempo rastu cien výrobcov najviac ovplyvnili ceny energií, ktoré zmiernili medziročný rast z 28,5 % v máji na 14,3 %. Miernejší rast vykázali aj ceny spotrebných tovarov. Tie sa po 1,3-percentnom májovom raste zvýšili v júni o 1 %.
Bez započítania energií zaznamenali ceny španielskych výrobcov zrýchlenie tempa rastu. Vzrástli o 3,6 %, zatiaľ čo v máji sa zvýšili o 3,4 %.
Na medzimesačnej báze ceny producentov minulý mesiac stagnovali. V máji vykázali rast o 1 %.