Ceny španielskych producentov pokračovali vo výraznom poklese

Madrid 24. novembra (TASR) - Ceny španielskych priemyselných výrobcov pokračovali v októbri v poklese, ôsmy mesiac po sebe. Uviedol to v piatok španielsky štatistický úrad INE, podľa ktorého sa pod to podpísal pokles cien energií o takmer štvrtinu. Informoval o tom portál RTTNews.



Ceny producentov klesli v októbri medziročne o 7,8 % po 8,5-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Ceny španielskych výrobcov klesajú nepretržite od marca tohto roka.



Pod ďalší pokles sa podpísali ceny energií, ktoré klesli o 23,7 %. Bez ich započítania sa ceny priemyselných producentov zvýšili o 1,3 %. Pokles zaznamenali aj ceny polotovarov, a to o 5,4 %.



Na medzimesačnej báze sa ceny španielskych výrobcov v októbri znížili o 1,5 %. Vymazali tak septembrový rast v rovnakom rozsahu.