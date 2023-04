Ceny španielskych producentov v marci klesli, prvýkrát od roku 2020

Madrid 25. apríla (TASR) - Ceny španielskych priemyselných výrobcov zaznamenali minulý mesiac pokles, prvý od roku 2020. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje španielskeho štatistického úradu INE.



Štatistici, ktorých údaje zverejnil server tradingeconomics, uviedli, že ceny výrobcov klesli v marci oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 1 %. To znamená prvý medziročný pokles cien producentov od decembra 2020. Údaje prekvapili ekonómov, ktorí počítali iba so zmiernením rastu na 2,8 % po nahor revidovanom raste za február na úrovni 8 %.



Pod pokles cien výrobcov sa veľkou mierou podpísali náklady na energie. Tie klesli o 15,9 %, zatiaľ čo vo februári ešte zaznamenali medziročný rast o 5 %. Bez započítania energií sa ceny producentov zvýšili o 7,3 % po 9,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.