Ceny španielskych výrobcov klesli najslabším tempom za osem mesiacov

Madrid 25. januára (TASR) - Ceny španielskych výrobcov zaznamenali v závere minulého roka ďalší pokles, tempo poklesu sa však spomalilo na najnižšiu úroveň za osem mesiacov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje španielskeho štatistického úradu INE, ktoré priniesol portál RTTNews.



Ceny španielskych priemyselných producentov klesli v decembri 2023 medziročne o 6,3 % po 7,6-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Bolo to najslabšie tempo poklesu od apríla minulého roka.



Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch sa pod vývoj v decembri podpísali najmä náklady na energie. Tie klesli o 20,6 %. Bez ich započítania sa ceny španielskych priemyselných výrobcov medziročne zvýšili, a to o 1,1 %. Tempo rastu sa tak v tomto prípade zrýchlilo, keď v novembri dosiahlo 0,9 %.



Medziročný pokles zaznamenali aj ceny polotovarov, konkrétne o 4,9 %. Na druhej strane, ceny spotrebného tovaru sa o 6,7 % zvýšili a rast zaznamenali aj ceny kapitálových tovarov. Dosiahol 2,7 %.



V medzimesačnom porovnaní ceny španielskych výrobcov klesli v decembri o 0,3 %. To znamená prudké spomalenie poklesu, keďže v novembri oproti októbru zaznamenali pokles o 2,2 %.