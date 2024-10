Ceny španielskych výrobcov klesli najprudšie za päť mesiacov

Madrid 25. októbra (TASR) - Ceny španielskych priemyselných výrobcov pokračovali v septembri v poklese, už 19. mesiac v rade. Navyše, tempo poklesu sa zrýchlilo na najvyššiu úroveň za posledných päť mesiacov. Uviedol to v piatok španielsky štatistický úrad INE, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Ceny španielskych producentov klesli v septembri v medziročnom porovnaní o 5,2 % po augustovom poklese o 1,4 %. Septembrový pokles je najvýraznejší od apríla tohto roka, v ktorom ceny španielskych výrobcov klesli o 6,7 %.



Vývoj cien producentov ovplyvnili najmä ceny energií, ktoré klesli v septembri o takmer 17 %. Znížili sa aj ceny polotovarov, a to o 1,4 %. Ceny kapitálových tovarov a spotrebného tovaru síce vzrástli, tempo ich rastu však zďaleka nedosahovalo kombinovaný pokles cien energií a polotovarov.



Na medzimesačnej báze sa ceny španielskych priemyselných producentov znížili o 2,3 %. Bol to prvý pokles za päť mesiacov a najvýraznejší za sedem mesiacov, pričom v auguste zaznamenali rast o 1,4 %.