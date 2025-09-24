< sekcia Ekonomika
Ceny španielskych výrobcov sa v auguste vrátili k poklesu
Madrid 24. septembra (TASR) - Ceny španielskych priemyselných výrobcov sa po dvoch mesiacoch rastu vrátili v auguste k poklesu, pričom jeho tempo bolo najvýraznejšie za takmer rok. Údaje španielskeho štatistického úradu INE zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Ceny výrobcov v Španielsku klesli v auguste v medziročnom porovnaní o 1,5 % po raste v júli o 0,4 % a júni o 1 %. Navyše, augustový pokles bol najvýraznejší od októbra minulého roka.
Za poklesom cien producentov sú najmä ceny energií, ktoré klesli o 4,5 %. Pokles však zaznamenali aj ceny spotrebného tovaru a polotovarov. V prvom prípade klesli o 0,9 % a v druhom 0,5 %.
Aj v medzimesačnom porovnaní sa ceny španielskych priemyselných výrobcov vrátili k poklesu. Klesli o 0,4 %, zatiaľ čo v júli zaznamenali rast o 0,9 %.
