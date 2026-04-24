< sekcia Ekonomika
Ceny španielskych výrobcov sa v marci vrátili k rastu
Podpísali sa pod to ceny energií, ktoré v dôsledku vojny na Blízkom východe vyskočili o takmer 8 %.
Autor TASR
Madrid 24. apríla (TASR) - Ceny španielskych priemyselných výrobcov minulý mesiac vzrástli. Bol to prvý rast po štyroch mesiacoch poklesu a zároveň najvýraznejší za ostatný rok. Podpísali sa pod to ceny energií, ktoré v dôsledku vojny na Blízkom východe vyskočili o takmer 8 %. Uviedol to v piatok španielsky štatistický úrad INE, ktorého údaje zverejnil portál tradingeconomics.
Ceny španielskych producentov vzrástli v marci medziročne o 3,4 %. Je to najvýraznejší rast od marca minulého roka, v ktorom sa zvýšili o 4,9 %.
Veľkou mierou ich ovplyvnili ceny energií. Tie sa zvýšili o 7,9 %, najmä v dôsledku vývoja na Blízkom východe potom, ako koncom februára USA a Izrael napadli Irán. Bez započítania cien energií sa ceny španielskych producentov zvýšili v marci iba o 1,2 %. Rast zaznamenali aj ceny polotovarov. Tie sa zvýšili o 0,8 %.
V medzimesačnom porovnaní vzrástli ceny španielskych priemyselných producentov o 6,5 %. To je najvýraznejšie tempo rastu od marca 2022, pričom najviac ich vývoj ovplyvnili náklady na spracovanie ropy.
