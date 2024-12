Ceny španielskych výrobcov sa v novembri zvýšili, prvýkrát za dva roky

Madrid 26. decembra (TASR) - Ceny španielskych výrobcov v novembri vzrástli, prvýkrát za takmer dva roky. Podpísali sa pod to najmä ceny energií, ktoré sa vrátili k rastu. Uviedol to vo štvrtok španielsky štatistický úrad INE. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics.



Ceny výrobcov vzrástli v novembri medziročne o 0,9 %. V predchádzajúcom mesiaci zaznamenali pokles o 3,9 %. Je to zároveň prvý rast od marca 2023.



Veľkou mierou k tomu prispeli ceny energií. Tie v novembri medziročne vzrástli o 2,4 %, zatiaľ čo v októbri zaznamenali pokles o 12,9 %. Novembrový rast cien energií je zároveň najvyšší od februára 2023. Zvýšili sa aj ceny spotrebných a kapitálových tovarov, a to o 0,5 %, respektíve o 1,9 %.



Naopak, ceny polotovarov klesli, tempo poklesu sa však zmiernilo. Zatiaľ čo v októbri pokles dosiahol 1,3 %, v novembri sa ceny polotovarov znížili o 0,9 %.



Na medzimesačnej báze ceny španielskych priemyselných výrobcov vzrástli o 2,7 %. Na porovnanie, v októbri stagnovali.