Ceny španielskych výrobcov v januári klesli tretí mesiac po sebe
Autor TASR
Madrid 25. februára (TASR) - Ceny španielskych výrobcov v januári klesli tretí mesiac po sebe. Hlavným dôvodom bol prepad cien energií. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Ceny výrobcov sa v januári medziročne znížili o 2,9 % po decembrovom poklese o 3,0 %, uviedol španielsky štatistický úrad INE.
Ceny energií v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka padli o 10,6 %. Ceny kapitálových tovarov a spotrebných tovarov vzrástli o 2 %, respektíve o 1 %. Ceny polotovarov sa zvýšili o 0,2 %.
V medzimesačnom porovnaní ceny výrobcov stúpli o 0,5 % po + 0,4 % v decembri.
