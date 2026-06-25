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Ceny španielskych výrobcov v máji rástli

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Bol to zároveň najvýraznejší rast cien producentov za 3,5 roka.

Autor TASR
Madrid 25. júna (TASR) - Ceny španielskych priemyselných výrobcov zaznamenali v máji rast o dvojciferné hodnoty, čo bol zároveň najvýraznejší rast cien producentov za 3,5 roka. Vo štvrtok zverejnené údaje španielskeho štatistického úradu priniesol portál tradingeconomics.

Ceny španielskych producentov vzrástli v máji oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 10,5 % po nahor revidovanom 8,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Štatistici pôvodne uvádzali rast cien producentov v apríli o 8,3 %. Májové údaje predstavujú najvýraznejší rast cien španielskych výrobcov od decembra 2022.

Dôvodom sú najmä vysoké ceny energií. Tie sa medziročne zvýšili o 28,2 % po aprílovom raste o 23 %. Ceny polotovarov vzrástli o 6,1 % (v apríli o 4,1 %) a kapitálových tovarov o 2,2 % (v apríli o 2,1 %).

Rast zaznamenali aj ceny spotrebných tovarov, tempo rastu sa však spomalilo. Zatiaľ čo v apríli vzrástli o 1,6 %, v máji ich rast dosiahol 1,3 %.
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