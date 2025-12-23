< sekcia Ekonomika
Ceny španielskych výrobcov v novembri klesli
Ceny španielskych producentov klesli v novembri medziročne o 2,5 % po októbrovom raste o 0,8 %.
Autor TASR
Madrid 23. decembra (TASR) - Ceny španielskych priemyselných výrobcov zaznamenali v novembri pokles, prvý za tri mesiace a zároveň najvýraznejší za viac než rok. Podpísali sa pod to ceny energií, ktoré klesli o takmer desatinu. Uviedol to v utorok španielsky štatistický úrad INE, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Ceny španielskych producentov klesli v novembri medziročne o 2,5 % po októbrovom raste o 0,8 %. Novembrový výsledok predstavuje prvý pokles od augusta, tretí v tomto roku a zároveň najvýraznejší od októbra 2024.
Za poklesom sú najmä ceny energií. Tie klesli o 9,1 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci zaznamenali dvojpercentný rast. Bez ich započítania zaznamenali ceny španielskych výrobcov v novembri rast o 0,5 %. Klesli však aj ceny polotovarov, konkrétne o 0,2 %.
Na medzimesačnej báze sa ceny španielskych producentov znížili o 0,4 %. Podobne ako v medziročnom porovnaní, aj v tomto prípade to znamená výraznú zmenu oproti vývoju v predchádzajúcom mesiaci, v ktorom ceny výrobcov vykázali rast o 0,5 %.
