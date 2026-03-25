< sekcia Ekonomika
Ceny španielskych výrobcov vo februári klesli
Najvýraznejšie sa pod to podpísali ceny energií.
Autor TASR
Madrid 25. marca (TASR) - Ceny španielskych priemyselných výrobcov pokračovali vo februári v poklese, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo na takmer dvojročné maximum. Najvýraznejšie sa pod to podpísali ceny energií. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila najnovšie údaje španielskeho štatistického úradu.
Ceny priemyselných producentov v Španielsku klesli vo februári oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 7 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles od marca 2024. V januári klesli o 2,8 %.
Za prudkým zrýchlením poklesu sú najmä ceny energií. Tie vo februári klesli medziročne o 22,3 %. Kompenzovali tak rast cien kapitálových aj spotrebných tovarov. Tie sa v prvom prípade zvýšili o 2 % a v druhom o 1,1 %. Rast zaznamenali aj ceny polotovarov, avšak iba o 0,1 %.
Oproti predchádzajúcemu mesiacu zaznamenali ceny španielskych výrobcov vo februári pokles o 3,1 %. Na porovnanie, v januári sa o 0,5 % zvýšili.
