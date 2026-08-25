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Ceny španielskych výrobcov zrýchlili v júli rast nad 9 %
Za zrýchlením rastu cien producentov boli najmä ceny energií. Tie sa po júnovom raste o 14,3 % zvýšili v júli o 20,8 %.
Autor TASR
Madrid 25. augusta (TASR) - Ceny španielskych priemyselných výrobcov výrazne zrýchlili v júli tempo rastu, pričom rast bol druhý najvýraznejší za približne 3,5 roka. Ceny producentov ovplyvnili najmä ceny energií, ktoré vzrástli o viac než pätinu. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Ceny priemyselných výrobcov v Španielsku vzrástli v júli medziročne o 9,2 % po sedempercentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Výraznejšie než v júli rástli tento rok ceny producentov iba v máji, a to o 10,5 %, čo bol najvýraznejší rast od decembra 2022.
Za zrýchlením rastu cien producentov boli najmä ceny energií. Tie sa po júnovom raste o 14,3 % zvýšili v júli o 20,8 %.
Tempo rastu zrýchlili aj ceny polotovarov a tovarov dlhodobej spotreby. V prvom prípade vzrástli o 6,8 % po 6,6-percentnom raste v júni a v druhom prípade sa tempo rastu zrýchlilo z 3,4 % na 3,6 %.
Na medzimesačnej báze vzrástli ceny španielskych priemyselných producentov v júli o 3 % po júnovej stagnácii. Bol to najvýraznejší rast od marca tohto roka.
Ceny priemyselných výrobcov v Španielsku vzrástli v júli medziročne o 9,2 % po sedempercentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Výraznejšie než v júli rástli tento rok ceny producentov iba v máji, a to o 10,5 %, čo bol najvýraznejší rast od decembra 2022.
Za zrýchlením rastu cien producentov boli najmä ceny energií. Tie sa po júnovom raste o 14,3 % zvýšili v júli o 20,8 %.
Tempo rastu zrýchlili aj ceny polotovarov a tovarov dlhodobej spotreby. V prvom prípade vzrástli o 6,8 % po 6,6-percentnom raste v júni a v druhom prípade sa tempo rastu zrýchlilo z 3,4 % na 3,6 %.
Na medzimesačnej báze vzrástli ceny španielskych priemyselných producentov v júli o 3 % po júnovej stagnácii. Bol to najvýraznejší rast od marca tohto roka.