Ceny starších bratislavských bytov klesali, nájomné naopak rástlo

Bratislava 8. augusta (TASR) - Ceny bytov "z druhej ruky" v Bratislave opäť klesli. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku nastal pokles ich cien o 2,76 %. Ponuková cena sa tak v druhom štvrťroku pohybovala na úrovni 3484 eur za meter štvorcový, pričom priemerná cena týchto bytov v druhom štvrťroku 2023 bola o osem percent nižšia v porovnaní s druhým štvrťrokom 2022. Pokles cien na sekundárnom trhu nastal už tretí štvrťrok v rade, no zároveň priemerné nájomné vzrástlo medziročne o 11,8 % na aktuálnych 15,10 eura za meter štvorcový, informovala spoločnosť Bencont Investments.



Priemerná jednotková cena starších bytov v Bratislave medziročne klesla o 8,9 %, pričom v druhom štvrťroku 2022 sa priemerná cena pohybovala ešte na úrovni 3785 eur za meter štvorcový. Podľa hlavného analytika Bencont Investments Rudolfa Bruchánika poklesom cien bytov, vysokým mzdovým rastom a pomalším rastom úrokových sadzieb sa tieto byty stávajú dostupnejšími pre kupujúcich.



"Je preto len otázkou času, kedy sa situácia opäť otočí a kupujúci sa prestanú obávať, že investíciu do bytu urobia v nesprávnom čase a dopyt sa opäť obnoví. Predpokladáme, že hlavným bodom zlomu bude skrotenie inflácie a možný pokles úrokových sadzieb," doplnil Bruchánik.



Zvýšené úrokové sadzby a inflácia naďalej pokračovali v oslabovaní kúpyschopného dopytu, čo má dopad na ceny starších bytov, ale aj na pokles predaja a stagnáciu cien v prípade novostavieb, ktoré sa už rok držia na rovnakej úrovni. Aktuálne je priemerná cena novostavieb o 45 % vyššia ako priemerná cena bytov na sekundárnom trhu. Podľa analytikov Bencont Investments však priemernú cenu novostavieb ťahajú nahor projekty v centre mesta, ktoré sa v sekundárnej ponuke nenachádzajú.



Narastá však záujem aj o nájomné bývanie, ktoré je podporené situáciou, keď je priemerná splátka hypotéky aj s energiami pri kúpe bytu aktuálne vyššia ako nájom obdobného bytu.



Prudký nárast úrokových sadzieb a inflácia zároveň znížili dostupnosť bývania v Bratislave, čo sa spolu s negatívnym ekonomickým sentimentom prejavilo vo výraznom poklese počtu predaných bytov.



Priemerný mesačný nájom v Bratislave v druhom štvrťroku dosiahol 904 eur, čo predstavuje medziročný nárast až 16,5 %. Najrýchlejšie rástlo nájomné na medziročnej báze v Petržalke (o 22,7 % na 792 eur) a v Starom Meste (o 17,65 % na 1164 eur). V Starom Meste tvorili ponuku najväčšie byty s priemernou úžitkovou plochou 75,5 metra štvorcového, ktorá navyše medzikvartálne vzrástla o 10,6 %, čo vysvetľuje rast celkového nájomného v tomto okrese.



"Do celkového nájmu sa však od začiatku roka postupne pretavujú zvýšené ceny zálohových platieb za energie. Priemerný nájom nerástol len vďaka energiám, ale aj kvôli nárastu základného nájomného. Vývoj na trhu s nájomným bývaním odráža skutočnosť zvýšeného dopytu po nájme v Bratislave na jednej strane, ale aj postupné komponovanie zvýšených splátok z hypoték na strane druhej," doplnil Bruchánik.



Podľa analytika je možné, že v blízkej dobe ešte nastane pokles cien bytov na sekundárnom trhu v nízkych jednociferných číslach, no predpokladá, že sa situácia do konca roka zastabilizuje a postupne začne otáčať. "Naopak, pri nájomnom bývaní môžeme byť svedkami ďalšieho, aj keď už pomalšieho nárastu, nakoľko potreba bývania v Bratislave ostáva aj naďalej a časť trhu, ktorá nákup nehnuteľnosti buď odkladá, alebo si ju nevie dovoliť, si byt bude musieť prenajať," uzavrel Bruchánik.