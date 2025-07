Bratislava 19. júla (TASR) - Ceny starších bytov rastú rýchlejšie ako ceny novostavieb. Začiatkom tohto roka ceny starších bytov vzrástli medziročne o 12,4 %, zatiaľ čo pri novostavbách to bolo 11,2 %. S odvolaním sa na údaje Štatistického úradu SR o tom informovala realitná sieť UPgreat s tým, že takýto trend pretrváva viac ako dva roky. Podľa realitnej siete sa odolnosť starších bytov voči poklesu cien ukázala už v roku 2023, keď realitný trh začal oslabovať.



„Tento trend je spôsobený najmä tým, že novostavby si dlhodobo udržiavajú vysoké ceny a sú pre mnohých záujemcov cenovo nedostupné. So znižovaním úrokových sadzieb narastá dopyt po kúpe nehnuteľností, no pre veľkú časť kupujúcich sú práve staršie byty cenovo prijateľnejšou alternatívou,“ uviedla majiteľka realitnej kancelárie zo siete UPgreat Zuzana Klačanová.



Realitní odborníci pripomenuli, že za rozdielnym tempom vývoja cien medzi dvomi segmentmi je aj nadhodnotenie novostavieb v minulosti. Vidia za tým tiež odkladanie kúpy bývania v ostatných dvoch rokoch, čo spôsobilo, že sa nahromadil dopyt najmä u mladých rodín s obmedzeným rozpočtom. Kupujúci si podľa realitných odborníkov po zlacnení hypoték začali riešiť svoje bývanie a dostupnejšie pre nich vychádzajú staršie byty a domy.



Realitní makléri sa zhodli, že kupujúci sa aktuálne zameriavajú na cenu a sú ochotní robiť kompromisy, aj keď nehnuteľnosť nespĺňa úplne ich predstavy. Záujem je podľa nich najmä o nehnuteľnosti, ktoré sú pripravené ihneď k nasťahovaniu.



Najväčší dopyt je aj naďalej po dvojizbových bytoch, ktoré sú cenovo dostupnejšie. Podľa realitnej maklérky Veroniky Nemcovej klienti uprednostňujú centrum mesta a zrekonštruované byty. Preferované sú podľa nej najmä lokality s kompletnou občianskou vybavenosťou a dobrou dopravnou infraštruktúrou.



Realitní odborníci odhadli, že mierny a postupný, no zároveň udržateľný rast na rezidenčnom trhu by mal pokračovať aj po zvyšok roka. Očakávajú pritom klasické sezónne výkyvy ako letný pokles záujmu a následné jesenné a koncoročné nákupy.