Bratislava 9. augusta (TASR) – Ceny starších bytov v Bratislave medziročne vzrástli o necelých 20 %. Kopírovali tak rast cien novostavieb. Výška nájomného oproti prvému štvrťroku 2022 zároveň vzrástla skokovito o 6,8 %. Dôvodom je zrejme zvýšený dopyt zo strany odídencov z Ukrajiny. Vyplýva to z analýzy Bencont Investments o vývoji cien nájomného bývania a starších bytov v Bratislave v druhom štvrťroku 2022.



Počas druhého kvartálu 2022 vzrástla priemerná cena bytov predávaných na sekundárnom trhu v Bratislave na 3785 eur za štvorcový meter (m2). V medziročnom porovnaní tak ceny vzrástli o 19,1 % a v porovnaní s prvým štvrťrokom došlo k nárastu o 6,8 %. Ceny starších bytov sa tak ťahali za novostavbami, ktoré pri raste o 22 % dosiahli rekordnú cenu na úrovni 4880 eur za m2 vrátane DPH.



Priemerná rozloha starších bytov zároveň podľa analytikov dosiahla 65,83 m2, čo nepredstavuje významnú zmenu. Priemerná absolútna cena bytov sa vyšplhala na 244.000 eur. To je v medziročnom porovnaní nárast o 15 %.



Čísla za mesiace apríl, máj a jún súčasne potvrdzujú zvýšený dopyt po nájomnom bývaní v Bratislave. Analytici zaznamenali významný pokles počtu ponúk na trhu v priebehu štvrťroka. Týkal sa všetkých kategórií podľa počtu izieb. K najvýraznejšiemu poklesu došlo v kategóriách troj-, štvor- a päťizbových bytov. V prvom štvrťroku tieto kategórie tvorili 37,5 % ponuky, teraz to bolo 30,5 %. Analytici predpokladajú, že za poklesom stojí nárazovo zvýšený dopyt po väčších nájomných bytoch z strany prisťahovalcov z Ukrajiny. Okrem toho môže za znížením ponuky stáť aj všeobecne vyšší dopyt po nájomnom bývaní, keďže sa vzhľadom na rast cien nehnuteľností a úrokových sadzieb stáva kúpa vlastného bývania menej dostupná.



Výška nájomného oproti prvému štvrťroku 2022 vzrástla skokovito o 6,8 % na 13,51 eura za m2 mesačne vrátane energií. Medzikvartálny nárast tak bol dokonca vyšší ako medziročný. Za nárastom nájomného podľa analýzy stojí vyšší dopyt, ale aj výpadok časti ponuky väčších bytov.



Cena novostavieb zároveň za posledné tri roky vzrástla o 61 %. Mnoho ľudí sa preto podľa analytikov obracalo na sekundárny trh, kde sa cena bytov pohybovala o 20 – 30 % pod cenami novostavieb. To spôsobovalo vyšší dopyt na tomto trhu a ceny starších bytov nasledovali novostavby. Za obdobie troch rokov tak ceny starších bytov vzrástli o 44 %.



Hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik skonštatoval, že zatiaľ čo posledné roky boli mesačné výdavky na nájomné vyššie ako na hypotéku, v roku 2022 sa to zmenilo a nájomné sa stalo lacnejšou alternatívou. "Slováci aj naďalej budú silne preferovať kúpu nehnuteľnosti, no myslíme si, že trend smerom k nájomnému bývaniu sa týmto len odštartuje," podotkol.



Vzhľadom na zhoršenie dostupnosti bývania a všeobecnú makroekonomickú neistotu predpokladá, že dopyt po vlastnom bývaní sa mierne ochladí. Na druhej strane vníma obmedzenú novú výstavbu v Bratislave, čiže ponuka aj naďalej ostane oklieštená. "V konečnom dôsledku tak predpokladáme spomalenie rastu cien nehnuteľností v Bratislave na nízke jednociferné čísla," dodal Bruchánik.