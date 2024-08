Ceny starších bytov v Bratislave ostali nezmenené, rastie však nájomné

Bratislava 9. augusta (TASR) - Ceny starších bytov v Bratislave zostali v druhom štvrťroku na úrovniach zo začiatku roka. Priemerná cena bytov z druhej ruky bola na úrovni 3556 eur za štvorcový meter (m2). V medziročnom porovnaní ide o nárast o 2 %. Stúplo aj priemerné nájomné s energiami, medziročne o 6,58 %. Vyplýva to z analýzy vývoja bratislavského trhu so staršími bytmi spoločnosti Bencont Investments.



"V druhom štvrťroku zostali ceny starších bytov v Bratislave v porovnaní so začiatkom roka nezmenené. Priemerná jednotková cena bola 3556 eur/m2. Medziročne však došlo k nárastu o 2 %. Môže za to najmä pokles cien bytov v druhej polovici roka 2023, keď boli po sérii poklesov najnižšie," zhodnotili analytici spoločnosti. V porovnaní s predošlým kvartálom sa nezmenila ani priemerná absolútna cena starších bytov, medziročne však stúpla o 3,5 %.



Staršie nehnuteľnosti v hlavnom meste sú v priemere o 30 % lacnejšie ako novostavby. "Priaznivá makroekonomická situácia spolu s nominálnym prepadom cien starších nehnuteľností zatraktívňuje nehnuteľnosti z druhej ruky. Tie sú aktuálne v priemere o 30 % lacnejšie ako mediánová cena novostavieb. V prípade kúpy bytu bez použitia úveru je pre kupujúceho aktuálna situácia výhodná," uviedol hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.



Iná situácia je však podľa analytika pri kúpe bytu prostredníctvom hypotéky. Splátky hypotéky stále ostávajú vyššie ako nájom, čo podporuje dopyt po nájme, ktorého priemerná cena rastie. Priemerné nájomné aj s energiami v hlavnom meste sa v druhom štvrťroku dostalo na úroveň 16,09 eura/m2. Medziročne vzrástlo o 6,58 %. Priemerná výška celkového nájomného sa v porovnaní so začiatkom roka znížila o 0,5 % na 965 eur. Tento pokles bol podľa analytikov spôsobený najmä poklesom plochy bytov ponúkaných na prenájom.



"V druhej polovici roka 2024 bude naďalej dominovať nájomný trh, kde je sústredený silný dopyt, čo bude ťahať nahor aj ceny. Byty z druhej ruky sú po prepade cien atraktívnejšie, avšak potrebujú viac času, kým mzdy vykompenzujú zvýšené úrokové sadzby alebo kým dôjde k poklesu úrokových sadzieb. Odložený dopyt sa bude postupne vracať na trh, čím sa bude cena stabilizovať, resp. mierne rásť," uzavrel Bruchánik.