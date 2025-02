Ceny starších bytov v Bratislave v závere roka rástli

Bratislava 8. februára (TASR) - Ceny starších bytov v Bratislave v závere minulého roka narástli. Na konci roka 2024 sa na sekundárnom trhu v hlavnom meste ponúkali byty s priemernou jednotkovou cenou 3821,67 eura za meter štvorcový (m2), čo je v porovnaní s koncom roka 2023 o 8,8 % viac. Ceny sa tak blížia k vrcholu z tretieho kvartálu 2022. Tretí rok po sebe rastie aj výška nájomného. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Bencont Investments.



"Cenový rast sme sledovali naprieč všetkými okresmi s výnimkou Starého Mesta, kde došlo k miernej cenovej korekcii o 0,8 %. Rovnako rástli aj ceny v rámci všetkých segmentov z hľadiska stavu, s výnimkou bytov kategorizovaných ako novostavby, ktorých cena klesla o 1,2 %. Priemerná cena aj napriek tomu vzrástla, za čo môže cenový rast v ostatných kategóriách, ako aj vyšší podiel novostavieb v ponuke," priblížil hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.



Priemerná absolútna cena medziročne stúpla o 9,7 %, medzikvartálne si pripísala 0,2 %. Cena za staršie byty sa tak dostala na úroveň 253.242 eur. Zmenšila sa však priemerná rozloha bytov, ktorá klesla o 1,3 % na 66,48 m2.



Na konci minulého roka rástli aj ceny nájomného v hlavnom meste. Priemerné nájomné na m2 aj s energiami sa vyšplhalo na 17,02 eura. Medziročne išlo o nárast o 9 % a štvrťročne o 2 %. "Celkový nájom priemerného bytu vrátane energií dosiahol na konci roka 2024 sumu 1051 eur," uviedol Bruchánik s tým, že vývoj absolútnej ceny bol ovplyvnený plochou ponúkaných bytov. Priemerná rozloha bytov na prenájom totiž na konci minulého roka klesla o 4 % na 65 m2.



Podľa analytikov rast reálnych miezd a zlepšenie dostupnosti bývania vďaka poklesu cien na sekundárnom trhu a návrat optimizmu už prispeli k zvýšeniu aktivity na realitnom trhu v Bratislave. Pokračujúci pokles úrokových sadzieb by mohol tento trend podporiť.



"Očakávame preto, že v najbližšom období bude cena starších bytov naďalej rásť, keď budú byty z druhej ruky ťažiť zo svojej cenovej výhodnosti oproti novostavbám, a to aj z dôvodu štrukturálneho rastu ceny novostavieb vplyvom novej sadzby DPH. Podobne predpokladáme, že bude naďalej rásť aj cena nájmov, ktoré predstavujú alternatívu pre tých, ktorí hľadajú bývanie," uzavrel hlavný analytik Bencont Investments.