Ceny starších bytov v Česku pokračujú v lámaní rekordov

Praha 26. augusta (TASR) - Ceny starších domov a bytov v Česku neprestávajú rásť a prinášajú so sebou nové cenové rekordy. Napriek tomu údaje naznačujú, že zdražovanie by sa mohlo v budúcich mesiacoch trochu spomaliť. Vyplýva to z kvartálnych hodnotení serveru Bezrealitky.cz.



Cena bytov v hlavnom meste vzrástla medziročne o 12 % a už prekročila hranicu 110.000 Kč (4308,49 eura) za štvorcový meter (m2). Rast pokračoval aj v Brne a okolí, kde bol prekročený míľnik 45.000 Kč/m2, uviedol server novinky.cz. Brnenské byty zároveň v súčasnosti zdražujú rýchlejšie než tie pražské, a to medziročne o 18 %. Ešte výraznejšie vzrástli ceny bytov v Stredočeskom kraji, až o 19 %. Tie sa prvýkrát priblížili k hranici 65.000 Kč/m2.



Navyše, ceny rastú aj v regiónoch. Napríklad v Juhočeskom, Plzenskom a Libereckom kraji prudko vzrástli ceny rodinných domov, ktoré nahor ženie najmä vysoký dopyt po luxusných chalupách a takzvaných druhých domovoch. Na prekvapenie sa zvýšili aj ceny predaných bytov v Olomouckom alebo Zlínskom kraji či na Vysočine, ktoré tak ukončili pokles alebo stagnáciu. Najmä v prípade rekonštruovaných bytov a domov totiž na ceny začína vplývať inflácia aj materiálová kríza.



Údaje však postupne začínajú veštiť spomalenie cenového rastu. V prípade drahších bytov sa predlžuje čas potrebný na predaj a častejšie dochádza k znižovaniu prvej ponukovej ceny.



"Napriek tomu sa ani teraz nedá predpovedať stagnácia alebo pokles a očakávame, že rast cien sa v 2. polroku iba pribrzdí," povedal šéf Bezrealitky Hendrik Meyer.



Zdražovanie sa bude v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne týkať aj nájomného bývania. Viac než rok trvajúci pokles sa zastavil a ceny v súčasnosti začínajú opatrne rásť. V Prahe sa tak v polovici roka ustálili na čiastke 264 Kč za prenajatý štvorcový meter, čo je hodnota podobná koncu minulého roka. Na porovnanie, v Brne sa za prenajatý štvorcový meter momentálne platí 238 Kč.



(1 EUR = 25,531 CZK)