Ceny stavebných prác boli v auguste 2025 medziročne vyššie o 4,8 %

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

V súhrne za osem mesiacov narástli o 5 %.

Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Ceny stavebných prác boli v auguste 2025 medziročne vyššie o 4,8 %. V súhrne za osem mesiacov narástli o 5 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v ôsmom mesiaci medziročne vyššie o 2,1 %. V súhrne od začiatku roka zaznamenali ceny materiálov rast o 2 %.
.

