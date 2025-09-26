< sekcia Ekonomika
Ceny stavebných prác boli v auguste 2025 medziročne vyššie o 4,8 %
V súhrne za osem mesiacov narástli o 5 %.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Ceny stavebných prác boli v auguste 2025 medziročne vyššie o 4,8 %. V súhrne za osem mesiacov narástli o 5 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v ôsmom mesiaci medziročne vyššie o 2,1 %. V súhrne od začiatku roka zaznamenali ceny materiálov rast o 2 %.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v ôsmom mesiaci medziročne vyššie o 2,1 %. V súhrne od začiatku roka zaznamenali ceny materiálov rast o 2 %.