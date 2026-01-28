< sekcia Ekonomika
Ceny stavebných prác boli v decembri 2025 medziročne vyššie o 5,3 %
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v dvanástom mesiaci medziročne vyššie o 3,9 %, v súhrne za rok 2025 vzrástli o 2,7 %.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Ceny stavebných prác boli v decembri 2025 medziročne vyššie o 5,3 %. V súhrne za dvanásť mesiacov narástli o 5,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
