Ceny stavebných prác boli v decembri 2025 medziročne vyššie o 5,3 %

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v dvanástom mesiaci medziročne vyššie o 3,9 %, v súhrne za rok 2025 vzrástli o 2,7 %.

Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Ceny stavebných prác boli v decembri 2025 medziročne vyššie o 5,3 %. V súhrne za dvanásť mesiacov narástli o 5,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v dvanástom mesiaci medziročne vyššie o 3,9 %, v súhrne za rok 2025 vzrástli o 2,7 %.
