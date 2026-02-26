< sekcia Ekonomika
Ceny stavebných prác boli v januári 2026 medziročne vyššie o 3,9 %
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v prvom mesiaci tohto roka medziročne vyššie o 4,3 %.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Ceny stavebných prác boli v januári 2026 medziročne vyššie o 3,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v prvom mesiaci tohto roka medziročne vyššie o 4,3 %.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v prvom mesiaci tohto roka medziročne vyššie o 4,3 %.