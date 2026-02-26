Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny stavebných prác boli v januári 2026 medziročne vyššie o 3,9 %

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v prvom mesiaci tohto roka medziročne vyššie o 4,3 %.

TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Ceny stavebných prác boli v januári 2026 medziročne vyššie o 3,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v prvom mesiaci tohto roka medziročne vyššie o 4,3 %.
