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Ceny stavebných prác boli v júli 2026 medziročne vyššie o 6,2 %
V súhrne za sedem mesiacov narástli o 5,4 %.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Ceny stavebných prác boli v júli 2026 medziročne vyššie o 6,2 %, rast nad 6 % pokračoval tretí mesiac v rade. V súhrne za sedem mesiacov narástli o 5,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v siedmom mesiaci medziročne vyššie o 6,6 %, tempo rastu sa mierne zrýchlilo. V súhrne od začiatku roka sa ceny zvýšili o 6 %.
Ceny priemyselných výrobcov boli v júli 2026 medziročne vyššie o 2,7 %
Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júli medziročne vyššie o 2,7 %. Zvýšenie cien sa prejavilo až v 15 zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Klesli iba výrobné ceny vo výrobe potravín o 2,8 %, bolo to jediné odvetvie s medziročným poklesom cien od začiatku roka. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najvýraznejšie vzrástli ceny vo výrobe koksu a ropných produktov o 17,5 %, výrobe elektrických zariadení o 8,4 % a vo výrobe kovov o 3,5 %. Podielovo najvýznamnejšia energetika vzrástla o 3,6 %.
V súhrne za sedem mesiacov roka 2026 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle vyššie o 1,3 %, v medzimesačnom porovnaní vzrástli o 1,8 %.
Ceny priemyselných výrobcov za export vzrástli v júli medziročne o 2,4 %, medzimesačne však klesli o 0,5 %. V súhrne za sedem mesiacov roka 2026 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 2,1 %.
Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov v júli medziročne klesli o 3,2 %, tempo poklesu sa však spomalilo. Znižovanie cien sa udržalo od januára 2026. Kým júlový pokles cien rastlinných výrobkov bol od začiatku roka najmiernejší (-1,1 %), živočíšne výrobky dosiahli najvýraznejšie zníženie cien za posledný polrok (-8,6 %). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Z rastlinných výrobkov cenový pokles zaznamenali obilniny (-4,9 %), zemiaky (-6,1 %), strukoviny (-7 %) aj zelenina (-8,6 %). Medziročne vyššie zostali iba ceny ovocia a orechov a olejnatých semien a plodov.
Zo živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) zostali v dvojcifernom poklese výrobné ceny surového kravského mlieka (-24,2 %), bol to najvýraznejší pokles cien za štyri a pol roka. Medziročne klesli aj ceny jatočných ošípaných (-5,3 %), jatočných oviec a jahniat (-1,2 %) a po štyroch mesiacoch klesli tiež ceny jatočnej hydiny (-0,8 %).
Naopak, v medziročnom dvojcifernom tempe pokračoval rast cien jatočného hovädzieho dobytka vrátane teliat (+11,4 %), medziročne drahšie boli aj konzumné slepačie vajcia (+1,6 %) a ceny živých rýb (+8,6 %).
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v siedmom mesiaci medziročne vyššie o 6,6 %, tempo rastu sa mierne zrýchlilo. V súhrne od začiatku roka sa ceny zvýšili o 6 %.
Ceny priemyselných výrobcov boli v júli 2026 medziročne vyššie o 2,7 %
Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júli medziročne vyššie o 2,7 %. Zvýšenie cien sa prejavilo až v 15 zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Klesli iba výrobné ceny vo výrobe potravín o 2,8 %, bolo to jediné odvetvie s medziročným poklesom cien od začiatku roka. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najvýraznejšie vzrástli ceny vo výrobe koksu a ropných produktov o 17,5 %, výrobe elektrických zariadení o 8,4 % a vo výrobe kovov o 3,5 %. Podielovo najvýznamnejšia energetika vzrástla o 3,6 %.
V súhrne za sedem mesiacov roka 2026 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle vyššie o 1,3 %, v medzimesačnom porovnaní vzrástli o 1,8 %.
Ceny priemyselných výrobcov za export vzrástli v júli medziročne o 2,4 %, medzimesačne však klesli o 0,5 %. V súhrne za sedem mesiacov roka 2026 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 2,1 %.
Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov v júli medziročne klesli o 3,2 %
Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov v júli medziročne klesli o 3,2 %, tempo poklesu sa však spomalilo. Znižovanie cien sa udržalo od januára 2026. Kým júlový pokles cien rastlinných výrobkov bol od začiatku roka najmiernejší (-1,1 %), živočíšne výrobky dosiahli najvýraznejšie zníženie cien za posledný polrok (-8,6 %). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Z rastlinných výrobkov cenový pokles zaznamenali obilniny (-4,9 %), zemiaky (-6,1 %), strukoviny (-7 %) aj zelenina (-8,6 %). Medziročne vyššie zostali iba ceny ovocia a orechov a olejnatých semien a plodov.
Zo živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) zostali v dvojcifernom poklese výrobné ceny surového kravského mlieka (-24,2 %), bol to najvýraznejší pokles cien za štyri a pol roka. Medziročne klesli aj ceny jatočných ošípaných (-5,3 %), jatočných oviec a jahniat (-1,2 %) a po štyroch mesiacoch klesli tiež ceny jatočnej hydiny (-0,8 %).
Naopak, v medziročnom dvojcifernom tempe pokračoval rast cien jatočného hovädzieho dobytka vrátane teliat (+11,4 %), medziročne drahšie boli aj konzumné slepačie vajcia (+1,6 %) a ceny živých rýb (+8,6 %).