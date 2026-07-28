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Ceny stavebných prác boli v júni 2026 medziročne vyššie o 6,1 %
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v šiestom mesiaci medziročne vyššie o 6 % a rovnaký rast zaznamenali aj v súhrne od začiatku roka.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Ceny stavebných prác boli v júni 2026 medziročne vyššie o 6,1 %. V súhrne za šesť mesiacov narástli o 5,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v šiestom mesiaci medziročne vyššie o 6 % a rovnaký rast zaznamenali aj v súhrne od začiatku roka.
Ceny priemyselných výrobcov boli v júni 2026 medziročne vyššie o 3,5 %
Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júni medziročne vyššie o 3,5 %, najviac za posledné tri mesiace rastu. Zvýšenie cien sa prejavilo v 13 zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najvýraznejšie vzrástli ceny vo výrobe koksu a ropných produktoch o 33,4 %, výrobe chemikálií o 11,2 % a výrobe elektrických zariadení o 10,8 %. Podielovo najvýznamnejšia energetika vzrástla o 6,1 %. Výrobné ceny klesli vo výrobe potravín, vo výrobe strojov a zariadení a tiež vo výrobe počítačových výrobkov.
V súhrne za šesť mesiacov roka 2026 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle vyššie o 1 %, v medzimesačnom porovnaní vzrástli o 1,1 %.
Ceny priemyselných výrobcov za export vzrástli medziročne v júni o 4 %, zatiaľ najvýraznejšie v tomto roku. Medzimesačný rast cien dosiahol 0,3 %. V súhrne za šesť mesiacov roka 2026 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 2 %.
Výrobné ceny agrovýrobkov v júni medziročne klesli o 6,2 %
Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov v júni 2026 medziročne klesli o 6,2 %, pokles cien sa udržal od januára. Kým pokles cien pri rastlinných výrobkoch bol od začiatku roka najmiernejší, o 3,2 %, živočíšne výrobky dosiahli v júni najvýraznejšie zníženie cien od februára, a to o 7,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Pokles cien zaznamenali takmer všetky rastlinné výrobky, a to obilniny (-2,7 %), zemiaky (-14,4 %), strukoviny (-7,6 %) aj zelenina (-7,3 %). Vyššie zostali iba ceny ovocia a orechov o 9,2 %.
Zo živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) zostali v dvojcifernom poklese výrobné ceny surového kravského mlieka (-23 %), medziročne klesli aj ceny jatočných ošípaných (-4,8 %). Ceny jatočného hovädzieho dobytka vrátane teliat pokračovali v medziročnom dvojcifernom raste (+12,1 %), zvýšili sa aj ceny jatočných oviec a jahniat (+9,8 %), konzumných slepačích vajec (+2,9 %) aj ceny jatočnej hydiny (+3,8 %). Ceny živých rýb sa po mesiaci opäť vrátili k medziročnému rastu.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v šiestom mesiaci medziročne vyššie o 6 % a rovnaký rast zaznamenali aj v súhrne od začiatku roka.
Ceny priemyselných výrobcov boli v júni 2026 medziročne vyššie o 3,5 %
Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júni medziročne vyššie o 3,5 %, najviac za posledné tri mesiace rastu. Zvýšenie cien sa prejavilo v 13 zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najvýraznejšie vzrástli ceny vo výrobe koksu a ropných produktoch o 33,4 %, výrobe chemikálií o 11,2 % a výrobe elektrických zariadení o 10,8 %. Podielovo najvýznamnejšia energetika vzrástla o 6,1 %. Výrobné ceny klesli vo výrobe potravín, vo výrobe strojov a zariadení a tiež vo výrobe počítačových výrobkov.
V súhrne za šesť mesiacov roka 2026 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle vyššie o 1 %, v medzimesačnom porovnaní vzrástli o 1,1 %.
Ceny priemyselných výrobcov za export vzrástli medziročne v júni o 4 %, zatiaľ najvýraznejšie v tomto roku. Medzimesačný rast cien dosiahol 0,3 %. V súhrne za šesť mesiacov roka 2026 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 2 %.
Výrobné ceny agrovýrobkov v júni medziročne klesli o 6,2 %
Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov v júni 2026 medziročne klesli o 6,2 %, pokles cien sa udržal od januára. Kým pokles cien pri rastlinných výrobkoch bol od začiatku roka najmiernejší, o 3,2 %, živočíšne výrobky dosiahli v júni najvýraznejšie zníženie cien od februára, a to o 7,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Pokles cien zaznamenali takmer všetky rastlinné výrobky, a to obilniny (-2,7 %), zemiaky (-14,4 %), strukoviny (-7,6 %) aj zelenina (-7,3 %). Vyššie zostali iba ceny ovocia a orechov o 9,2 %.
Zo živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) zostali v dvojcifernom poklese výrobné ceny surového kravského mlieka (-23 %), medziročne klesli aj ceny jatočných ošípaných (-4,8 %). Ceny jatočného hovädzieho dobytka vrátane teliat pokračovali v medziročnom dvojcifernom raste (+12,1 %), zvýšili sa aj ceny jatočných oviec a jahniat (+9,8 %), konzumných slepačích vajec (+2,9 %) aj ceny jatočnej hydiny (+3,8 %). Ceny živých rýb sa po mesiaci opäť vrátili k medziročnému rastu.