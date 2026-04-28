Utorok 28. apríl 2026Meniny má Jarmila
Ceny stavebných prác boli v marci 2026 medziročne vyššie o 4,7 %

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v treťom mesiaci medziročne vyššie o 5,7 %.

Bratislava 28. apríla (TASR) - Ceny stavebných prác boli v marci 2026 medziročne vyššie o 4,7 %. V súhrne za tri mesiace narástli o 4,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v treťom mesiaci medziročne vyššie o 5,7 %. V súhrne od začiatku roka zaznamenali ceny materiálov rast o 5,5 %.
