Ceny stavebných prác boli v marci 2026 medziročne vyššie o 4,7 %
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v treťom mesiaci medziročne vyššie o 5,7 %.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Ceny stavebných prác boli v marci 2026 medziročne vyššie o 4,7 %. V súhrne za tri mesiace narástli o 4,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v treťom mesiaci medziročne vyššie o 5,7 %. V súhrne od začiatku roka zaznamenali ceny materiálov rast o 5,5 %.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v treťom mesiaci medziročne vyššie o 5,7 %. V súhrne od začiatku roka zaznamenali ceny materiálov rast o 5,5 %.