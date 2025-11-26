< sekcia Ekonomika
Ceny stavebných prác boli v októbri 2025 medziročne vyššie o 6,5 %
V súhrne za desať mesiacov narástli o 5,3 %.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Ceny stavebných prác boli v októbri 2025 medziročne vyššie o 6,5 %. V súhrne za desať mesiacov narástli o 5,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v desiatom mesiaci medziročne vyššie o 3,8 %. V súhrne od začiatku roka zaznamenali ceny materiálov rast o 2,4 %.
