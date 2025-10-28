Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. október 2025Meniny má Dobromila
< sekcia Ekonomika

Ceny stavebných prác boli v septembri 2025 medziročne vyššie o 5,6 %

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v deviatom mesiaci medziročne vyššie o 3,5 %.

Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Ceny stavebných prác boli v septembri 2025 medziročne vyššie o 5,6 %. V súhrne za deväť mesiacov narástli o 5,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v deviatom mesiaci medziročne vyššie o 3,5 %. V súhrne od začiatku roka zaznamenali ceny materiálov rast o 2,2 %.
.

Neprehliadnite

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?