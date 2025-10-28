< sekcia Ekonomika
Ceny stavebných prác boli v septembri 2025 medziročne vyššie o 5,6 %
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v deviatom mesiaci medziročne vyššie o 3,5 %.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Ceny stavebných prác boli v septembri 2025 medziročne vyššie o 5,6 %. V súhrne za deväť mesiacov narástli o 5,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v deviatom mesiaci medziročne vyššie o 3,5 %. V súhrne od začiatku roka zaznamenali ceny materiálov rast o 2,2 %.
