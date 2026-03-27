< sekcia Ekonomika
Ceny stavebných prác boli vo februári 2026 medziročne vyššie o 4,6 %
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v druhom mesiaci medziročne vyššie o 6,5 %.
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Ceny stavebných prác boli vo februári 2026 medziročne vyššie o 4,6 %. V súhrne za dva mesiace narástli o 4,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v druhom mesiaci medziročne vyššie o 6,5 %, bola to najvyššia hodnota rastu od septembra 2024. V súhrne od začiatku roka zaznamenali ceny materiálov rast o 5,4 %.
