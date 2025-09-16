< sekcia Ekonomika
Ceny švajčiarskych výrobcov a dovozu klesli najprudším tempom za rok
Ceny výrobcov a dovozu klesli v auguste v medziročnom porovnaní o 1,8 %. Oproti vývoju v predchádzajúcom mesiaci sa tempo poklesu zrýchlilo na dvojnásobok a dosiahlo najvyššiu úroveň od októbra 2024.
Autor TASR
Bern 16. septembra (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov a dovozu zaznamenali vo Švajčiarsku v auguste najvýraznejší pokles za takmer rok. Uviedol to tento týždeň švajčiarsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.
Pod výrazné zrýchlenie poklesu sa podpísali najmä ceny dovozu. Tie klesli o 2,7 %. Pokles zaznamenali aj ceny producentov, pričom tie sa znížili o 1,8 %.
Aj na medzimesačnej báze sa tempo poklesu cien výrobcov a dovozu vo Švajčiarsku zrýchlilo. V júli klesli o 0,2 %, v auguste pokles dosiahol 0,6 %. Údaje sa navyše výrazne líšili od očakávaní analytikov, ktorí počítali s miernym rastom cien výrobcov a dovozu, a to o 0,1 %.
