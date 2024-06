Ceny švédskych priemyselných výrobcov rástli najviac za vyše rok

Štokholm 26. júna (TASR) - Ceny švédskych priemyselných výrobcov vzrástli v máji druhý mesiac po sebe, pričom tempo rastu bolo najvyššie za viac než rok. K výraznému zrýchleniu rastu cien producentov došlo napriek tomu, že ceny energií pokračujú v poklese. Uviedol to v stredu švédsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Ceny švédskych výrobcov vzrástli v máji medziročne o 2,6 %. V predchádzajúcom mesiaci rast dosiahol 0,9 %. Navyše, je to najvýraznejší rast od marca 2023, keď sa ceny producentov zvýšili o 3,5 %.



Najvýraznejšie vzrástli ceny kapitálových tovarov, konkrétne o 5,2 %. Výrazný medziročný rast zaznamenali aj ceny spotrebných tovarov, a to o 4,5 %.



V medzimesačnom porovnaní ceny švédskych výrobcov v máji stagnovali. V apríli sa zvýšili o 0,5 %.