Ceny švédskych výrobcov klesli najprudším tempom za takmer 1,5 roka

Štokholm 26. mája (TASR) - Ceny švédskych výrobcov klesli minulý mesiac o viac než 2 %. To je druhý pokles o vyše 2 % za sedem mesiacov a najvýraznejší za takmer 1,5 roka. Podpísal sa pod to najmä rozsah poklesu cien energetických produktov. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje švédskeho štatistického úradu.



Ceny švédskych priemyselných producentov klesli v apríli medziročne o 2,4 %, uviedli štatistici. Je to pokles druhý mesiac v rade, tempo poklesu sa však prudko zrýchlilo, keď v marci dosiahol 0,3 %.



Navyše, je to druhý pokles o viac než 2 % od septembra a najvýraznejší pokles cien výrobcov vo Švédsku od decembra 2023. Dôvodom je najmä pokles cien energetických produktov o 13,4 %. Bez ich započítania sa ceny výrobcov znížili o 0,6 %.



Klesli aj ceny polotovarov a kapitálových tovarov, avšak v menšej miere. Ceny polotovarov sa medziročne znížili o 1,2 % a ceny kapitálových tovarov o 1 %.



Na medzimesačnej báze ceny švédskych priemyselných výrobcov klesli o 1,6 %. V marci predstavoval 3 %.