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Ceny švédskych výrobcov v máji rástli
Ovplyvnili ich najmä ceny energií, ktoré sa zvýšili o takmer tretinu.
Autor TASR
Štokholm 26. júna (TASR) - Ceny švédskych priemyselných výrobcov zaznamenali minulý mesiac prudké zrýchlenie rastu, ktorého tempo dosiahlo najvyššiu úroveň za viac než tri roky. Ovplyvnili ich najmä ceny energií, ktoré sa zvýšili o takmer tretinu. Údaje švédskeho štatistického úradu zverejnila agentúra DPA.
Ceny švédskych producentov vzrástli v máji medziročne o 6,6 % po 4,7-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Májové tempo rastu bolo najvýraznejšie od februára 2023, v ktorom sa ceny priemyselných výrobcov v severskej krajine zvýšili o 9,3 %.
Najvýraznejšie sa pod májový vývoj podpísali ceny energií. Tie vzrástli medziročne o 32,7 %. Bez ich započítania sa ceny producentov zvýšili o 2,7 %. Náklady na kapitálové tovary vzrástli o 1,4 %, zatiaľ čo ceny spotrebných tovarov o 2,7 % klesli.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ceny švédskych priemyselných výrobcov zvýšili o 1,3 %. Aj v tomto prípade sa tempo rastu zrýchlilo, keď v apríli rast dosiahol 1,1 %.
Ceny švédskych producentov vzrástli v máji medziročne o 6,6 % po 4,7-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Májové tempo rastu bolo najvýraznejšie od februára 2023, v ktorom sa ceny priemyselných výrobcov v severskej krajine zvýšili o 9,3 %.
Najvýraznejšie sa pod májový vývoj podpísali ceny energií. Tie vzrástli medziročne o 32,7 %. Bez ich započítania sa ceny producentov zvýšili o 2,7 %. Náklady na kapitálové tovary vzrástli o 1,4 %, zatiaľ čo ceny spotrebných tovarov o 2,7 % klesli.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ceny švédskych priemyselných výrobcov zvýšili o 1,3 %. Aj v tomto prípade sa tempo rastu zrýchlilo, keď v apríli rast dosiahol 1,1 %.