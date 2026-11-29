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Ceny švédskych výrobcov vzrástli najprudším tempom za takmer 4 roky
Ceny švédskych priemyselných výrobcov vzrástli v októbri medziročne o 11,8 % po 11,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Štokholm 29. novembra (TASR) - Ceny švédskych výrobcov vzrástli aj v októbri dvojciferným tempom, druhý mesiac po sebe, pričom tempo rastu sa zrýchlilo na najvyššiu úroveň za takmer štyri roky. Údaje švédskeho štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Ceny švédskych priemyselných výrobcov vzrástli v októbri medziročne o 11,8 % po 11,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Ceny rastú od marca tohto roka, tempo rastu však bolo najprudšie od januára 2023.
Pod výrazný rast cien producentov sa podpísal rast cien energií, pričom ceny produktov súvisiacich s energiami vzrástli v medziročnom porovnaní o 41,1 %. Bez započítania týchto produktov vzrástli ceny výrobcov o 6,7 %. Zvýšili sa aj ceny kapitálových tovarov (3,7 %), ako aj spotrebného tovaru, kde rast dosiahol 1,7 %.
Na medzimesačnej báze vzrástli ceny švédskych producentov v októbri o 0,9 %. Tempo rastu sa tak výrazne spomalilo. V septembri zaznamenali rast o 3,4 %, čo bolo najprudšie tempo rastu od marca 2022.
Ceny švédskych priemyselných výrobcov vzrástli v októbri medziročne o 11,8 % po 11,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Ceny rastú od marca tohto roka, tempo rastu však bolo najprudšie od januára 2023.
Pod výrazný rast cien producentov sa podpísal rast cien energií, pričom ceny produktov súvisiacich s energiami vzrástli v medziročnom porovnaní o 41,1 %. Bez započítania týchto produktov vzrástli ceny výrobcov o 6,7 %. Zvýšili sa aj ceny kapitálových tovarov (3,7 %), ako aj spotrebného tovaru, kde rast dosiahol 1,7 %.
Na medzimesačnej báze vzrástli ceny švédskych producentov v októbri o 0,9 %. Tempo rastu sa tak výrazne spomalilo. V septembri zaznamenali rast o 3,4 %, čo bolo najprudšie tempo rastu od marca 2022.