Ceny talianskych priemyselných výrobcov zaznamenali rekordný pokles

Rím 28. septembra (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v Taliansku klesli v auguste medziročne o viac než 12 %. Znamená to piaty pokles v rade a najprudší v histórii záznamov. Výraznou mierou sa pod to podpísali ceny energií. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a servera tradingeconomics.



Ceny talianskych producentov klesli v auguste v medziročnom porovnaní o 12,2 % po tom, ako v júli zaznamenali pokles o 10,2 %, uviedol vo štvrtok taliansky štatistický úrad ISTAT. Za rekordným poklesom cien výrobcov v minulom mesiaci je podľa úradu výrazný pokles cien energií, ktorý dosiahol 37 %. Klesli aj ceny polotovarov, konkrétne o 4,5 %.



Naopak, zvýšili sa ceny spotrebného tovaru, a to o 5,5 %. Rast zaznamenali aj ceny kapitálových tovarov, aj keď miernejší. Dosiahol 2,8 %.



V medzimesačnom porovnaní sa ceny talianskych výrobcov zvýšili o 0,5 % po 0,1-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Je to prvý medzimesačný rast po siedmich mesiacoch poklesu, pričom aj v tomto prípade vývoj cien producentov ovplyvnili ceny energií, ktoré v porovnaní s júlom vzrástli. Bez započítania energetického sektora ceny výrobcov v medzimesačnom porovnaní stagnovali.