Ceny talianskych výrobcov klesli prvýkrát za posledný rok
Údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Autor TASR
Rím 22. decembra (TASR) - Ceny talianskych priemyselných výrobcov zaznamenali v novembri medziročný pokles, prvý za ostatný rok. Na druhej strane, v medzimesačnom porovnaní sa ceny producentov zvýšili, a to najvýraznejším tempom za päť mesiacov. Údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Ceny výrobcov klesli v novembri oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 0,2 % po októbrovom miernom raste o 0,1 % a septembrovom zvýšení o 1,1 %. Novembrový vývoj cien producentov predstavuje prvý pokles od novembra minulého roka, v ktorom ceny klesli o 0,5 %.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenali ceny talianskych priemyselných výrobcov rast o 1 %. To je zasa najvýraznejšie tempo rastu od júna. Na porovnanie, v októbri klesli, a to o 0,2 %. Za novembrovým výrazným rastom je najmä zvýšenie cien energií, najmä cien elektrickej energie a ropných produktov.
