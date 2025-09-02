Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
Ceny talianskych výrobcov rástli v júli najslabším tempom v tomto roku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Ceny talianskych producentov vzrástli v júli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 1,6 %.

Autor TASR
Rím 2. septembra (TASR) - Ceny talianskych priemyselných výrobcov pokračovali v júli v medziročnom raste, už ôsmy mesiac po sebe, tempo rastu sa však spomalilo na najnižšiu úroveň v tomto roku. Údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT zverejnil portál tradingeconomics.

Ceny talianskych producentov vzrástli v júli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 1,6 %. Na porovnanie, v júni dosiahol medziročný rast cien výrobcov 2,4 %. Júlový rast je tak najnižší od decembra minulého roka, v ktorom dosiahol 1,1 %.

Za celkovým vývojom cien producentov bol najmä vývoj cien výrobcov pre domáci trh. Rast dosiahol 2,4 %, zatiaľ čo v júni predstavoval 3,9 %. Podpísal sa pod to najmä pokles cien koksu a rafinovaných ropných produktov. Tie sa znížili o 7,4 %. Okrem toho sa zmiernil rast cien elektriny a plynu. Ceny producentov pre zahraničné trhy sa zvýšili o 0,1 % po 0,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.

Na medzimesačnej báze sa ceny talianskych priemyselných výrobcov zvýšili v júli o 0,5 %. Znamená to pokračovanie rastu druhý mesiac po sebe, pričom tempo rastu sa prudko spomalilo. V júni oproti máju vzrástli ceny producentov o 1,4 %.
