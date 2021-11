Primátor Dolného Kubína: Ceny tepla na budúci rok zdražovať nebudú

Dolný Kubín 8. novembra (TASR) - Dolnokubínska mestská spoločnosť TEHOS v roku 2022 nezvýši cenu tepla pre odberateľov. Vedenie spoločnosti ešte pred celoeurópskym zdražovaním energií zazmluvnilo dodávky plynu a drevnej štiepky za nižšie ceny. Ostáva tak pôvodná cena, ktorá bola schválená na aktuálny rok.



"Podarilo sa nám zazmluvniť dodávky plynu a biomasy ešte v čase, keď tie ceny boli oveľa priaznivejšie. Aj vďaka tomu vieme garantovať, že nebudeme zvyšovať cenu tepla ani budúci rok," vysvetlil primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok.



Dodávku tepla na kúrenie zabezpečuje mestská spoločnosť pre viac ako 120 bytových domov a 4453 bytov. Využívajú na to sedem kotolní, z toho sú tri na plyn a štyri sú kombinované s drevnou štiepkou. "Najmä vďaka biomase už dnes patríme medzi tých lacnejších dodávateľov tepla na Slovensku," vyzdvihol primátor.



TEHOS z viac ako 80 % spaľuje drevnú štiepku. "Čiže to množstvo plynu, ktoré teraz vyletelo do veľkých výšin, je u nás minimálne. Z celkovej výroby tepla je to od 15 do 20 %," ozrejmil konateľ spoločnosti Stanislav Vilček.