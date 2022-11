Ceny tepla v Galante ovplyvňuje vykurovanie geotermálnou energiou

Galanta 15. novembra (TASR) - Obyvateľom Galanty v bytových domoch vzrastú poplatky za teplo v nasledujúcom období v závislosti od dodávateľskej spoločnosti. Primátor Peter Paška na sociálnej sieti uviedol, že relatívne nízke taxy pre Galanťanov sú dôsledkom vykurovania geotermálnou energiou.



"Po dohode a hlasovaní spoločníkov spoločnosti Galantaterm sme odhlasovali na vykurovaciu sezónu do konca roka 2022 cenu 50,775 eur za MWh, na rok 2023 to bude 53,456 eur za MWh. A to aj vďaka tomu, že vykurujeme 'geotermálom' a plynové kotly zapíname až pri teplote nižšej ako dva stupne Celzia," informoval primátor. V bytových domoch vykurovaných spoločnosťou Bysprav schválil na základe prepočtov ako štatutárny zástupca jediného spoločníka na rok 2023 cenu 74,485 eur za MWh, do konca roka 2022 budú obyvatelia uhrádzať cenu 66,607 eur za MWh. Všetky uvedené ceny sú bez DPH. "Za nízke ceny vďačíme nakupovaným cenám elektrickej energie a hlavne plynu, ktorý máme zazmluvnený do konca roka 2024, v prípade Byspravu do konca 2023," doplnil Paška. Ceny ešte musí schváliť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.



Spoločnosť Galantaterm uvádza, že bola jednou z prvých spoločností na Slovensku založených s cieľom využívania geotermálnej energie na vykurovanie bytov a výrobu teplej úžitkovej vody. Súčasnými spoločníkmi sú mesto Galanta, SPP Infrastructure, a. s., Bratislava, Orkuveita Reykjavíkur, Reykjavík, a Slovgeoterm, a. s., Bratislava. Zdrojom energie sú dva geotermálne vrty s hĺbkou 2101 a 2102 metrov, kde sa čerpá geotermálna voda s teplotou 78 a 77 stupňov Celzia. Galantský geotermálny systém je otvorený, využitá geotermálna voda sa vypúšťa do nádrže Vodného diela Kráľová.