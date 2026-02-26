< sekcia Ekonomika
Ceny trhových služieb boli vo 4. štvrťroku medziročne vyššie o 4,4 %
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Ceny trhových služieb vo 4. štvrťroku 2025 boli medziročne vyššie o 4,4 %. Medzikvartálne ceny v trhových službách vzrástli o 0,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročne najdynamickejší rast zaznamenali ceny v sprostredkovaní práce o 20,9 %. Výraznejšie, dvojciferne, vzrástli ceny vo výrobe a vysielaní programov, vo vedení firiem a v leteckej doprave.
Naopak, pokles cien do 6 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka nastal vo finančných službách okrem poistenia a v skladových a vedľajších činnostiach v doprave.
V medzikvartálnom porovnaní oproti 3. štvrťroku 2025 vzrástli ceny od 8 % do 12 % vo výrobe a vysielaní programov a v reklame a prieskume trhu. Najvýraznejší medzikvartálny pokles, až o tretinu, zaznamenali ceny v leteckej doprave.
