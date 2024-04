Ceny v britských obchodoch rástli najslabšie za viac než dva roky

Londýn 2. apríla (TASR) - Ceny v britských obchodoch zaznamenali v marci spomalenie rastu o viac než percentuálny bod, čo predstavuje najnižšiu infláciu za viac než dva roky. Uviedlo to v utorok Konzorcium britského maloobchodu (BRC). Informovala o tom agentúra Reuters.



BRC oznámilo, že ceny v britských obchodoch sa v marci zvýšili medziročne o 1,3 %, zatiaľ čo vo februári zaznamenali medziročný rast o 2,5 %. Marcové tempo rastu tak bolo najslabšie od decembra 2021.



Pod výrazné spomalenie rastu cien v obchodoch sa podpísali najmä nepotravinové produkty. Ich ceny sa zvýšili iba o 0,2 %, zatiaľ čo vo februári rast dosiahol 1,3 %.



Výrazné spomalenie tempa rastu však zaznamenali aj ceny potravín. Vo februári vzrástli medziročne o 5 %, v marci to bolo o 3,7 %.



Britská centrálna banka očakáva, že inflácia v Británii klesne pod 2-percentný inflačný cieľ počas 2. štvrťroka, k čomu by mali dopomôcť najmä klesajúce ceny energií. Zhruba 50 % investorov, ktorých agentúra Reuters oslovila minulý týždeň, odhaduje, že Bank of England by mohla k prvému zníženiu úrokových sadzieb pristúpiť v júni. To je termín, ktorý je stále pravdepodobnejší aj v prípade iných centrálnych bánk.