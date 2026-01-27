< sekcia Ekonomika
Ceny v britských obchodoch rástli najvyšším tempom za takmer dva roky
Autor TASR
Londýn 27. januára (TASR) - Ceny v britských obchodoch pokračovali na začiatku tohto roka v raste, pričom tempo rastu sa zrýchlilo na najvyššiu úroveň takmer za dva roky. Dôvodom sú vyššie náklady na energie, ale aj zvýšené odvody zamestnávateľov do poisťovní. Uviedlo to v utorok Konzorcium britského maloobchodu (BRC), ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Podľa BRC sa ceny v britských obchodoch zvýšili v januári medziročne o 1,5 % po decembrovom raste o 0,7 %. To je najvyšší rast od februára 2024.
Rástli ceny potravín aj nepotravinových produktov, celkový vývoj cien v obchodoch však ovplyvnili najmä ceny potravín. Zatiaľ čo ceny nepotravinových produktov sa zvýšili o 0,3 % po decembrovom poklese na úrovni 0,6 %, ceny potravín zaznamenali rast o 3,9 %. V porovnaní s medziročným vývojom v decembri sa tak ich rast zrýchlil o 0,6 percentuálneho bodu.
Podľa riaditeľky BRC Helen Dickinsonovej výrazný rast zaznamenali z potravín v januári najmä ceny mäsa, rýb a ovocia. Z nepotravinových produktov to boli zasa ceny nábytku, podlahových krytín či kozmetických produktov.
