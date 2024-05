Ceny v britských obchodoch rástli v máji najslabšie za 2,5 roka

Londýn 28. mája (TASR) - Ceny v britských obchodoch spomalili v máji tempo rastu, pričom zaznamenali najslabší rast za 2,5 roka. Uviedlo to v utorok Konzorcium britského maloobchodu (BRC). Informovala o tom agentúra Reuters.



BRC oznámilo, že ceny v britských obchodoch sa v máji zvýšili medziročne o 0,6 % oproti 0,8-percentnému rastu v apríli. V marci ich rast prekonal 1 %. Májové tempo rastu cien v britských obchodoch je tak najslabšie od novembra 2021.



Vývoj cien ovplyvnili najmä ceny nepotravinových produktov, ktoré opätovne zaznamenali medziročný pokles, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. Vplyv na vývoj inflácie v britskom maloobchode však mali aj ceny potravín. Tie síce opäť vzrástli, ich rast sa však 13. mesiac po sebe zmiernil. Ceny nepotravinových výrobkov klesli v máji medziročne o 0,8 % po 0,6-percentnom poklese v apríli a ceny potravín vzrástli o 3,2 %, zatiaľ čo v apríli rast dosiahol 3,4 %. Znamená to najnižšiu potravinovú infláciu od februára 2022.



Mike Watson, šéf oddelenia pre maloobchod v spoločnosti NielsenIQ, ktorá poskytuje dáta pre BRC, očakáva, že nízke ceny v maloobchode budú pokračovať. "Aj keď sa inflačné tlaky zmiernili a nálada v maloobchode čiastočne zlepšila, do správania zákazníkov zasahuje nepriaznivé počasie, čo by malo udržiavať ceny na nižšej úrovni," povedal Watson.