Ceny v britských obchodoch sa v júni vrátili k rastu

Londýn 1. júla (TASR) - Ceny potravín v Británii zrýchlili v júni tempo rastu na 15-mesačné maximum, v dôsledku čoho sa celkové ceny v britských obchodoch prvýkrát za takmer rok zvýšili. Poukázal na to prieskum Konzorcia britského maloobchodu (BRC), ktorého údaje zverejnili agentúry DPA a Reuters.



Ceny potravín sa v Británii zvýšili minulý mesiac medziročne o 3,7 %. Na porovnanie, v máji ich rast dosiahol 2,8 %. Podľa BRC sa pod to čiastočne podpísali aj vládou stanovené zvýšené príspevky firiem na sociálne zabezpečenie.



V dôsledku rastu cien potravín, ktoré bolo najvyššie od marca minulého roka, zaznamenali ceny v britských obchodoch v júni medziročný rast o 0,4 % po májovom 0,1-percentnom poklese. Znamená to ich prvý rast od vlaňajšieho júla.



„Rastúce ceny by mohli predstavovať problém,“ povedal Mike Watkins zo spoločnosti NielsenIQ, ktorá zverejňuje údaje o vývoji cien v obchodoch spolu s BRC. Podľa Nielsena rastie riziko, že ochota spotrebiteľov nakupovať bude v ďalšom období klesať.



Miera inflácie v Británii sa v máji síce spomalila na 3,4 % z 3,5 % v apríli, podľa britskej centrálnej banky by však v septembri mohla dosiahnuť 3,7 %. To je takmer dvojnásobok inflačného cieľa centrálnej banky stanoveného na 2 %.