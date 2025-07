Ceny v britských obchodoch vzrástli v júli najprudšie za viac než rok

Londýn 29. júla (TASR) - Ceny v britských obchodoch vzrástli tento mesiac najprudšie za viac než rok, za čím je najmä zrýchlenie rastu cien potravín. Poukázal na to prieskum Konzorcia britského maloobchodu (BRC), ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



Celkové ceny v britských obchodoch vzrástli v júli medziročne o 0,7 %, uviedlo BRC. To je najvýraznejšie tempo rastu od apríla minulého roka. V júni rast dosiahol 0,4 %, čo bol prvý medziročný rast cien v britských obchodoch od minuloročného júla.



Vývoj ovplyvnili najmä ceny potravín. Tie sa v júli zvýšili o 4 % po 3,7-percentnom raste v júni. Júlové tempo rastu tak bolo najprudšie od februára minulého roka.



V rámci cien potravín prudko vzrástli najmä ceny mäsa. Výrazne sa zvýšili aj ceny čaju, ktorého pitie je základom životného štýlu Britov. Údaje BRC vychádzajú z údajov o cenách z obdobia od 1. do 7. júla.